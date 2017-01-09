Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, и еще 41 государство, в числе которых США, Япония и Бразилия. Как отмечается на интернет-странице президента Беларуси, в первую очередь в список входят благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Беларуси и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим для белорусских граждан. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии.

С помощью нового указа власти Беларуси надеются повысить привлекательность страны на международном туристическом рынке и увеличить приток иностранных туристов. Документ не распространяется на владельцев дипломатических, служебных, специальных и других паспортов, эквивалентных вышеназванным.

Для нахождения на территории Беларуси без визы необходимо иметь действительный паспорт, действующий в Беларуси страховой полис на сумму не менее 10 000 евро и сумму на каждый день пребывания в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам.

Указ не распространяется на пассажиров, прибывающих в Беларусь самолетами из России или вылетающих в аэропорты России, поскольку данные рейсы считаются внутренними и пограничный контроль на них не осуществляется.

Документ вступит в силу через месяц после официального опубликования.