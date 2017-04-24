Посол Литвы в Минске Андрюс Пулокас был вызван в белорусский МИД, где ему вручили ноту протеста в связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Республики Беларусь литовским воздушным судном.

Белорусская сторона утверждает, что нарушение государственной границы со стороны Литвы было зафиксировано 19 апреля в 13 часов 40 минут. По данным Минобороны Беларуси, военными был обнаружен легкомоторный самолет, который направлялся в сторону белорусской границы. Литовская сторона была проинформирована о возможном нарушении воздушным судном границы, однако самолет продолжил полет и вошел в воздушное пространство Беларуси. Воздушное судно углубилось на территорию Беларуси на расстояние до 8 км и в 13 часов 43 минуты, совершив разворот, вышло за пределы воздушного пространства республики. Все время нахождения в воздушном пространстве Беларуси самолет контролировался средствами противовоздушной обороны, подчеркнули в Минобороны.

Как подчеркнуто в ноте МИД, белорусская сторона ожидает разъяснений по поводу инцидента. В Минобороны Беларуси заявили, что военные будут вынуждены применить силу в случае повторения нарушения воздушной границы республики, заявил командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Олег Двигалев, передает interfax.by.

"Следует учитывать, что нарушение произошло вблизи нашей строящейся атомной станции. Нарушитель был идентифицирован как гражданское воздушное судно. Мы в соответствии с нормами международного права и законодательством Республики Беларусь силовых мер по данному самолету не принимали… Военно-воздушные силы и войска ПВО, если такие случаи будут повторяться, вынуждены будут применить и силовые меры воздействия", — заявил Двигалев в эфре телекомпании "Воен-ТВ".

"Хочется верить, что это была непреднамеренная ошибка пилота, а не специально спланированная акция, и надеюсь, что литовская сторона это подтвердит", — добавил командующий ВВС и войсками ПВО. Белорусские военные подчеркивают, что не было никаких обстоятельств, которые могли бы оправдать нарушение госграницы литовским самолетом.