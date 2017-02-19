"Я могу заявить вам, мне разрешили сказать это, что разведывательное сообщество на самом высоком уровне заверило меня, что эта публикация не только недостоверна, но и является значительным преувеличением", — сообщил Прибус, комментируя статью газеты New York Times. "Это полная ерунда", — подчеркнул он.

Fox News, впрочем, отмечает, что эта история вряд ли закончена, так как в конгрессе США представители обеих партий требуют провести отдельные слушания.

В середине февраля одна из главных национальных газет США со ссылкой на источники сообщила, что данные о телефонных разговорах и перехваченные звонки свидетельствуют, будто бы лица из штаба Трампа на выборах 2016 года и другие люди из его окружения вступали в контакты с сотрудниками российских разведывательных служб в течение года до выборов.

NYT также сообщала, что с российской стороны в телефонных переговорах участвовали не только представители спецслужб, но и члены правительства.

Руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов заявил, что спецслужба "не комментирует подобные бездоказательные утверждения СМИ". Экс-глава ФСБ Николай Ковалев заявлял, что контакты были бы бессмысленны, так как люди Трампа отстаивают американские интересы.

После публикации Трамп причислил New York Times к ряду "провальных" либеральных СМИ, которые он назвал врагами американского народа.