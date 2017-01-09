Правительство федеральной земли Берлин не исключает возможности пересмотра прошения об убежище мигрантов, пострадавших от действий ультраправых. Об этом заявил сенатор Берлина по внутренним делам, представитель партии СДПГ Андреас Гайзель в интервью газете Tagesspiegel.

Так, согласно новому закону, мигранты — свидетели атаки или же пострадавшие в результате нападения — будут находиться на территории страны до тех пор, пока продолжается судебное разбирательство, после чего их, скорее всего, депортируют. В некоторых случаях после суда им все же будет предоставлено убежище.

Гайзель отметил, что подобное решение должно стать "сильным политическим сигналом" для тех, кто совершает преступления на расовой почве. "Те, кто подвергся насилию со стороны ультраправых, будут в два раза сильнее защищены и не подвергнутся депортации", — приводит издание его слова. Аналогичный закон уже принят в Бранденбурге.

С января по октябрь прошлого года было зафиксировано около 800 нападений на приюты, в которых проживали мигранты. В 2015-м число подобных преступлений превысило тысячу, отмечает The Local.