Сообщается, что Синод местной евангелической церкви начал расследование инцидента. Руководство школы потребовало от учительницы снять крестик, ссылаясь на закон, запрещающий госслужащим носить религиозные символы на работе, отмечает Berliner Zeitung.
Споры о том, можно ли носить религиозные символы в рабочее время, ведутся по всей Европе. В 2012 году четыре британских христианина, утверждающие, что они потеряли работу в результате дискриминации по религиозному признаку, обратились в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.
Среди истцов была сотрудница British Airways Надии Эуэйда, которую начальник отправил домой, после того как она отказалась снять цепочку с крестиком, и медсестра Ширли Чаплин, которую из-за крестика перевели на работу, не связанную с обслуживанием больных.
ЕСПЧ постановил, что права Эуйэды были нарушены, и присудил ей компенсацию. В то же время суд не обнаружил нарушения прав Ширли Чаплин, согласившись с тем, что цепочка с крестиком нарушала правила безопасности и могла причинить вред здоровью пациентов.