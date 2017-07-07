В Гамбурге, где проходит саммит "большой двадцатки", утром 7 июля возобновились столкновения протестующих с полицией. Участники беспорядков поджигают машины и блокируют улицы, сообщила полиция. Протестующих начали разгонять водометами. Задержаны десятки антиглобалистов.

6 июля запланированная мирная акция протеста переросла в стычки с полицией, в результате которых пострадали не менее 76 полицейских. Трое были отправлены в больницу. Столкновения начались, когда полиция попыталась задержать участников акции "Добро пожаловать в ад", лица которых были скрыты масками.

Безопасность в городе на время проведения саммита обеспечивают около 20 тысяч сотрудников полиции и спецслужб. Ожидается, что в акциях протеста могут принять участие до 100 тысяч человек, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По данным полиции, днем 7 июля в Гамбурге проходят три демонстрации, их участникам рекомендуется не блокировать подъезды к международному торговому центру, куда собираются делегации участников саммита G20.

По последним данным, ранения получили 111 полицейских, информации о раненых среди демонстрантов нет", — цитирует РИА "Новости" представителя полиции. Собеседник также сообщил о попытке атаковать полицейский автомобиль около станции "Альтона" и опроверг появившуюся в местных СМИ информацию о попытке нападения на полицейский участок в этом районе.

Ранее полиция призвала граждан держаться подальше от этого района, сообщив, что там протестующие против саммита G20 забрасывают автомобили "коктейлями Молотова" и краской. В числе прочих пострадали и машины стражей порядка.

Газета Frankfurter Allgemeine сообщила, что протестующие напали на полицейский участок в этом районе. Позднее полиция сообщила в Twitter, что ситуация урегулирована, сообщает Newsru.com.

B полиции сообщили, что во время массовых протестов 29 человек задержаны и еще 15 уже находятся под арестом, передает ТАСС. По данным правоохранителей, нанесен значительный ущерб припаркованным на улицах автомобилям, разбиты витрины многих магазинов.