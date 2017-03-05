Организаторы блокирования поставок угля на Украину из самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" ("ДНР" и "ЛНР") объявили о создании нового заграждения на железной дороге — в Конотопе Сумской области, через который проходит магистраль Москва-Киев. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook "штаба блокады торговли с оккупантами", опубликованном вечером в субботу, 4 марта.

Утверждается, что на товарной станции в Конотопе было обнаружено несколько поездов из России, в том числе с углем-антрацитом. "Редут получил название в честь канцлера Германии — Конрада Аденауэра, который в конце 40-х годов помог утвердить свободу, что дало возможность в будущем вернуть единство страны", — заявили организаторы блокады Донбасса.

Кому это выгодно?

С конца января группа из примерно 50 человек, среди которых ветераны военной операции в Донбассе, а также несколько депутатов Верховной рады из "Объединения "Самопомощь" заблокировали железнодорожное сообщение на линии разграничения в зоне конфликта в Донбассе. С 13 февраля поставки антрацита из непризнанных "ДНР" и "ЛНР" на украинские ТЭС были полностью остановлены, после чего правительство в Киеве ввело чрезвычайное положение на рынке электроэнергии.

По мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, блокада Донбасса происходит в интересах России, а убытки украинского горно-металлургического комплекса в результате блокады составят около 3,5 млрд долларов, что приведет к сокращению до 75 тысяч рабочих мест в отрасли.

3 марта глава "ДНР" Александр Захарченко объявил торговую блокаду Киеву. "Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем", — заявил он.