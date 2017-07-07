Хакеры, работающие на иностранное государство, атаковали компьютерные системы около десятка американских АЭС, пытаясь найти уязвимости в электросети. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на действующих и бывших чиновников США.

Чиновники полагают, что хакеры пытались нарушить энергоснабжение страны. По их данным, основную угрозу удалось устранить около недели назад.

В качестве главного "подозреваемого" в проведении подобных атак в США рассматривают Россию, поскольку ее хакеры якобы уже нарушали электроснабжение на Украине, тестируя свои новые технологии, сообщает агентство со ссылкой на трех осведомленных источников.

В то же время ряд компаний, работающих в сфере компьютерной безопасности, изучают информацию о взломах систем АЭС, однако никаких зацепок, указывающих на конкретную страну или команду, они пока не нашли.