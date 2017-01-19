В Кремле начинает меняться отношение к новому президенту США Дональду Трампу. Первоначальная эйфория уступила место скептицизму по поводу того, что в отношениях РФ и США может произойти какая-либо значимая разрядка, пишет Bloomberg со ссылкой на четырех высокопоставленных российских чиновников.

"Существует разумный сдвиг ожиданий в Кремле. Теперь руководство четко понимает, что восстановление связей будет нелегким, а новые скандалы ухудшат шансы (на их восстановление)", — заявил журналистам политолог Алексей Чеснаков — бывший сотрудник администрации президента РФ и экс-заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия".

По мнению собеседников Bloomberg, беспокойство Кремля вызывают противоречивые заявления Трампа. Так, в декабре прошлого года он сказал, что США должны "значительно" нарастить свой ядерный потенциал. В январе же Трамп заявил, что атомные арсеналы должны быть "очень серьезно" сокращены, и связал возможную оружейную сделку со снятием санкций с России.

Источники Bloomberg среди российских чиновников заявили, что они не будут оценивать заявления Трампа, сделанные им до инаугурации. Она состоится 20 января.

Агентство отмечает, что российские чиновники могут намеренно говорить о снижении в Кремле ожиданий от прихода Трампа в Белый дом, так как российские власти подозреваются в организации кибератак, направленных на победу Трампа на выборах.

Опрос общественного мнения, проведенный в России два месяца назад, показал, что почти половина граждан страны ожидает улучшения отношений с США после того, как Трамп вступит в должность президента. Но секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в Кремле "не питают иллюзий" по поводу скорого ослабления мер по сдерживанию России.

Bloomberg напоминает, что на прошлой неделе экс-глава нефтяной компании Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый Трампом на пост госсекретаря, заявил, что Россия представляет угрозу для США. А отставной генерал Джеймс Мэттис, занявший пост главы Пентагона, пошел еще дальше, включив Россию и ее попытки разрушить НАТО в список крупнейших угроз со времен Второй мировой войны.

Тот факт, что и Тиллерсон, и Мэттис высказывают взгляды, отличные от взглядов Трампа, в сочетании с его непредсказуемостью, начинает беспокоить Кремль, говорит Дмитрий Саймс, президент Центра национальных интересов в Вашингтоне. По его словам, "российские власти, безусловно, предпочитают Трампа Хиллари Клинтон". "Но сейчас они обеспокоены. Трамп очень импульсивен и принимает все очень лично, так что хорошее начало может иметь плохой результат", — резюмирует эксперт.

В преддверии инаугурации Трампа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что его вступление в должность президента США вселяет надежду на то, что кризис в отношениях Москвы и Вашингтона будет преодолен, передает РИА "Новости". Она отметила, что время президентства Обамы, особенно его второй срок, стало периодом упущенных возможностей для двусторонних отношений США и России.

"Мало хорошего оно принесло и остальному миру, нестабильность в котором за последние восемь лет, в том числе из-за безрассудных шагов Вашингтона, усилилась", — заявила Захарова.

Она также выразила надежду, что "с переменами в Белом доме удастся переломить опасную тенденцию деградации российско-американских связей, вывести отношения из пике, в которое их вогнал Барак Обама".

Как подчеркнула Захарова, уходящая администрация Обамы 35 раз вводила ограничения в отношении России. "Вашингтон начиная с 2014 года под разными предлогами… порядка 35 раз вводил и расширял всевозможные ограничения против России. В американских черных списках сейчас 172 российских гражданина, а также 350 наших юридических лиц, включая флагманы энергетики, ВПК и финансового сектора", — добавила она.

По ее словам, для оправдания санкционной политики "был придуман тезис об агрессивном поведении России, абсолютно не имеющий под собой никакой фактуры".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высказывания претендента на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона о России дают основания надеяться, что новая администрация США не будет заниматься морализаторством в отношении РФ.

"Если то, что говорится Дональдом Трампом и его командой о России, о готовности искать с Россией совместные подходы к решению общих для нас проблем, к преодолению общих для нас угроз, если это позиция новой администрации, — то мы ответим взаимностью", — пояснил он.

Что касается высказанной Трампом в интервью лондонской Times и немецкой Bild идеи сократить ядерный арсенал в обмен на отмену санкций, то глава МИД РФ заявил, что не увидел в заявлениях Трампа увязки отмены санкций с ядерным разоружением.

"Я не могу и не вправе интерпретировать то, что сказал Трамп в интервью, но я услышал в его фразе несколько иной смысл, чем то, что вкладывают сейчас большинство обозревателей и комментаторов. Он сказал, что будет думать над тем, что делать с санкциями, это одна часть фразы. Вторая гласила, что, если с Россией можно делать общие дела, надо найти выход из этой ситуации. Третья часть — что среди полезных дел я, Дональд Трамп, вижу дальнейшие шаги в области ядерного разоружения", — объяснил Лавров.

Комментируя информацию о встрече Путина и Трампа в Рейкьявике, министр подчеркнул, что она не соответствует действительности. "Контактов для обсуждения подобных планов просто не было", — сказал он.

Глава МИД РФ также заявил, что не слышал, чтобы администрация президента США Дональда Трампа заявляла о необходимости "похоронить" минские соглашения и решать кризис на Украине другим способом. "Поэтому у нас не возникает даже необходимости на эту тему размышлять", — сказал Лавров.