Гурппировка ИГ, признанная террористической и запрещенная в России и других странах, два дня назад заявила, что Абу-Закария аль-Британи взорвал бомбу, заложенную в автомобиле, на иракской военной базе Таль Гайсум к юго-западу от Мосула.

Смертника опознали как британского гражданина Рональда Фиддлера. Ему было 50 лет, и он был родом из Манчестера. ИГ также опубликовала фотографию Фиддлера, который также был известен как Джамул-Уддин аль-Харит.

В 2001 году Фиддлер был задержан в Пакистане американскими военными, а в 2002 году его отправили в Гуантанамо, где главным образом содержатся люди, которых правительство США обвиняют в преступлениях, связанных с терроризмом.

Американские следователи, проводившие его допросы, впоследствии заявили, что он предоставил им важную информацию о деятельности движения "Талибан". Он был освобожден через два года.

По данным британских СМИ, Фиддлер получил от правительства Великобритании около 1 млн фунтов (1,2 млн долларов) компенсации за плохое обращение с ним в Гуантанамо после того, как он вернулся назад. Би-би-си видела документы о присоединении к ИГ, которые Фиддлер подписал в апреле 2014 года, когда перешел сирийско-турецкую границу.

Он добровольно вызвался стать боевиком, заявив, что у него лишь базовые знания ислама. Его жена в беседе с британскими журналистами заявила, что она и его пять детей поехали в Сирию, чтобы убедить его вернуться, но он их не послушал. Им пришлось бежать с территории, занятой ИГ, чтобы спастись самим.

Афзаль Ашраф, бывший советник США по борьбе с терроризмом в Ираке, сказал Би-би-си, что этот случай наглядно демонстрирует, что "некоторые люди в Гуантанамо явно замышляли что-то нехорошее". По его словам, это также ставит под вопрос деятельность некоторых организаций, который помогли Фиддлеру вернуться в Великобританию. Некоторым из этих организаций довольно близка радикальная идеология, говорит эксперт.

"Они используют легальные инструменты — свободу слова, важность верховенства закона — для того, чтобы подорвать и извратить порядок, принятый в Великобритании и других странах", — считает он.

Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, сейчас не вполне понятно, что делать с остающимися примерно четырьмя сотнями британских джихадистов. "Если они не будут убиты на поле боя, не попытаются ли они вернуться назад в страну? Как уследить за ними всеми? Можно ли будет поверить на слово, тем кто скажет: я решил отойти от всего этого?" — задается вопросами наш корреспондент. По его словам, многие, возможно, и впрямь так решат. У некоторых же вполне могут быть и иные замыслы.

Согласно данным, обнародованным британским правительством, в прошлом году около 850 человек, которые, как считалось представляли угрозу национальной безопасности, отправились на Ближний Восток, чтобы присоединиться к радикальным группировкам. Чуть менее половины из них вернулись в Великобританию, а еще около 15% погибли.