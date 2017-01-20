Как уточнили собеседники агентства, боевики разрушили фасад Римского театра, а также тетрапилон.

19 января в базирующейся в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека сообщили, что боевики ИГИЛ возобновили массовые казни в римском амфитеатре Пальмиры. Боевики также убили членов противостоящих ИГИЛ повстанческих группировок 18 января на территории бывшей российской военной базы.

Боевики ИГИЛ захватили Пальмиру в мае 2015 года. В марте 2016 года город освободили сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС, однако в декабре террористы снова его захватили.

Пальмира находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. За то время, когда город находился под контролем ИГИЛ, в нем были разрушены античные храмы, арки и погребальные башни, а на территории амфитеатра происходили массовые казни.