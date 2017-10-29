Не менее 20 человек погибли в результате нападения в Могадишо — ровно через две недели после предыдущей атаки, которая унесла 358 жизней. В этот раз боевики устроили два взрыва и захватили отель, где члены правительства должны были провести конференцию по безопасности.

Осада здания отеля продолжалась до утра воскресенья. Есть опасения, что число жертв может увеличиться после осмотра здания.

Первый взрыв прогремел в субботу, когда начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в отель в центре столицы Сомали, расположенный в 600 метрах от президентского дворца. После этого вооруженные боевики ворвались в здание, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

Спустя несколько минут рядом с бывшим зданием парламента взорвался еще один автомобиль. Жертвами двух взрывов стали 17 человек, в основном полицейские, сказал агентству офицер полиции.

Сообщалось также, что еще несколько человек были застрелены в захваченном боевиками отеле, в том числе женщины, несколько детей и бывший член парламента Сомали.

В воскресенье в этом отеле должна была состояться конференция по безопасности.

Ровно две недели назад, 14 октября, в Могадишо в результате взрывов погибли 358 человек. Эта атака стала самой смертоносной в истории Сомали.

Ответственность за субботнее нападение взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб" (связана с запрещенной в России "Аль-Каидой"), которую обвиняли и в предыдущей атаке. Сами боевики в прошлый раз отрицали какую-либо причастность к взрывам.

Сейчас боевики заявили, что их целью стали сотрудники служб безопасности и политики, собравшиеся со всей страны на конференцию с участием членов правительства. На этой встрече должна была быть утверждена единая стратегия борьбы с "Аш-Шабаб".

Один из боевиков, находящийся внутри захваченного здания, также говорил агентству Рейтер, что отель якобы принадлежит министру внутренней безопасности.

Агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на полковника полиции пишет, что перед началом атаки возле отеля остановился грузовик, водитель которого притворялся, что он чинит его. Сама гостиницы в этот момент усиленно охранялась. Затем автомобиль со смертником врезался в ворота отеля и взорвался, а боевики устремились внутрь помещения.

По данным агентства, число жертв нападения боевиков достигло 23 человек. Обнаружены тела женщины и трех детей, включая младенца. Один из полицейских сказал, что все они были убиты выстрелом в голову.

Перестрелка с боевиками, засевшими в захваченном здании, продолжалась до утра воскресенья. Более 20 человек, в том числе правительственные чиновники, оставались заблокированными внутри здания. Они также могут быть убиты, точное число жертв будет известно после того, как закончится осмотр помещения, сказал один из чиновников.

Полиции удалось спасти 30 человек, в том числе одного министра, находившихся в отеле, пишет Ассошиэйтед пресс. Изначально службам безопасности удалось отвоевать лишь незначительную часть гостиничного комплекса, шла ожесточенная перестрелка, говорил Рейтеру офицер полиции.

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед заявил, что целью нападавших было посеять страх среди людей, поддерживающих усилия властей установить мир в стране.