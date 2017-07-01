Бойцов "ЧВК Вагнера" в Сирии заподозрили в пытках военнопленных. Такой вывод сделала группа расследователей Conflict Intelligence Team, проанализировав видео, на котором мужчину избивают кувалдой под песню "Я российский спецназ".

О результатах анализа CIT пишет на сервисе Telegra.ph. На видео русскоговорящие вооруженные люди избивают мужчину кувалдой, называя его игиловцем*. Также видна голова другого мужчины: ее либо отрезали, либо мужчину закопали по шею в грунт или залили бетоном.

CIT полагает, что действие видео происходит в пустыне на востоке Сирии, где "вагнеровцы" действуют на месторождениях газа и фосфатов в районе Пальмиры, которые по соглашению с сирийским правительством намерены разрабатывать российские компании.

Вывод о том, что это не бойцы регулярных частей, CIT делает, основываясь на внешнем виде их экипировки: они одеты в разномастные предметы одежды, отличающиеся от формы российских Вооруженных сил. Кроме того, их вооружение (автоматы АК-74, пулемет РПК-74) совсем не новое и по большей части не имеет камуфляжной окраски, что нехарактерно для российских Сил специальных операций.

У одного из бойцов видна нашивка с цитатой на русском языке "Я просто сделаю тебе очень, очень больно" — это цитата из фильма "Отряд самоубийц".

Фоном в видео звучит песня "Я российский спецназ". В ней поется о Чеченской войне, в частности есть такая строфа: "Горит деревня, бежит чеченка-мать // И не желает мне ребенка отдавать, // А я снимаю с плеч тяжелый автомат, // Беру ребенка и убиваю мать".

В России нет закона о частных военных компаниях. Тем не менее, "добровольцы" вроде бойцов из "отряда Вагнера" появляются в различных зонах боевых действий. По некоторым данным, они несут в боях тяжелые потери — счет идет на сотни человек. Официально руководство РФ признает, что в Сирии присутствуют лишь российские инструкторы и военные советники, которые помогают сирийцам осваивать технику, поставленную из России, и готовить ее для борьбы с террористами.