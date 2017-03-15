Число заявок об убежище от жителей Турции сильно увеличилось после попытки путча в стране. За первые два месяца этого года от них зарегистрированы 1115 прошений в Германии.

С начала 2017 года прошения о предоставлении убежища в Германии подали более 1,1 тысяч турок. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) зарегистрировало 1151 заявление от жителей Турции только за январь и февраль этого года, сообщают издания der Funke Mediengruppe в среду, 15 марта.

В конце января, в частности, в Германии попросили политическое убежище около 40 военнослужащих НАТО из Турции, большинство из них имеют высокие воинские звания. Позднее стало известно, что с августа 2016 по январь 2017 года с просьбой о предоставлении убежища в Германии обратились также более 130 обладателей турецких дипломатических паспортов.

Число прошений об убежище от турок сильно увеличилось после попытки путча в стране в августа 2016 года.