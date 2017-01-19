Бомбардировщики ВВС США нанесли в ночь на 19 января удар по двум лагерям террористической организации "Исламское государство", расположенным в 28 км от города Сирт на Средиземноморском побережье Ливии, сообщает телеканал CNN.

Атака была проведена с тяжелых стратегических бомбардировщиков B-2. Ей предшествовал сбор данных о расположенных на береговой линии объектах, который проводил самолет-разведчик в течение двух предыдущих недель.

Вначале планировалось разрушить четыре лагеря боевиков ИГ, но два из них террористы покинули. К операции также были готовы присоединиться корабли ВМС США, несущие крылатые ракеты Tomahawk, но в итоге они оказались не нужны.

Операция была одобрена несколько дней назад действующим президентом США Бараком Обамой.

В октябре 2016 года сообщалось о том, что в результате столкновений с боевиками ИГ в Сирте погибли 14 ливийских военных.