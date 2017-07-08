Учения прошли на следующий день после годовщины смерти основателя Северной Кореи Ким Ер Сена. Некоторые подробности на сайте Yahoo News сообщает AFP со ссылкой на данные южнокорейских военных.

Известно, что в учениях приняли участие два американских стратегических бомбардировщика B-1В Lancer, а также и истребители F-15K и F-16.

Два бомбардировщика В-1 взлетели с американской военной базы Andersen в Гуаме. Миссия продлилась 10 часов. Они долетели до Корейского полуострова и пролетели вблизи демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи вдоль 38-й параллели.

Как подчеркнуло южнокорейское агентство Yonhap, полет "Лансеров" был "жесткой реакцией" на серию ракетных испытаний, проведенных Севером.

Во время учений четыре самолета приняли участие в огневых упражнениях, обстреляв цели на полигоне Pilsung в 80 км от северокорейской границы. Сообщается, что каждый В-1 сбросил по 900-килограммовой бункерной бомбе с лазерным наведением. Пентагон в своем заявлении уточнил, что бомбы были "инертными".

Тихоокеанское командование ВВС США уточнило в пресс-релизе, что по пути с Гуама к берегам Кореи B-1 отрабатывали взаимодействие с самолетами ВВС Японии.

Командование ВВС США в Корее подчеркнуло, что США "готовы использовать весь спектр возможностей для защиты и обеспечения безопасности на Корейском полуострове и в регионе".

Во вторник КНДР впервые успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету. Эксперты предположили, что запущенная Северной Кореей ракета "Хвасон-14" способна пролететь около 6200 миль (почти 9980 км), что помещает Сан-Франциско в радиус ее действия. В ходе испытаний ракета пролетела около 900 км. СМИ объявили этот шаг КНДР крупнейшим внешнеполитическим вызовом для администрации президента США Дональда Трампа.

Ситуацию обсуждал Совет Безопасности ООН, где США изложили свою позицию по давлению на КНДР. Там подчеркнули, что усиление санкций остается основным вариантом, но силовое решение исключать нельзя.