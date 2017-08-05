Американские власти предъявили обвинения четверым подозреваемым в причастности к утечкам информации из Белого дома, заявил генпрокурор США Джефф Сешнс. По словам Сешнса, их обвиняют в разглашении секретной информации и тайных контактах с сотрудниками иностранной разведки. Имена этих людей пока не разглашаются.

С момента избрания Дональда Трампа президентом США его администрация страдает от невероятного количества утечек информации, заявил Сешнс на пресс-конференции. Он пообещал усилить борьбу с проблемой незаконного раскрытия конфиденциальной информации из администрации президента.

"Я полностью согласен с президентом и решительно осуждаю это невероятное количество утечек, которые мешают правительству защищать нашу страну", — заявил Сешнс. "Мы занимаем жесткую позицию — этой культуре регулярных утечек необходимо положить конец", — сказал Сешнс, пригрозив, что минюст США в будущем намерен активнее открывать уголовные дела по подобным случаям.

По его словам, с января число расследований о "сливах" из администрации увеличилось втрое, что свидетельствует о впечатляющем росте случаев разглашения конфиденциальной информации прессе и даже разведкам недружественных стран.

Генпрокурор также объявил о намерении пересмотреть действующий порядок судебных запросов в прессу, включая требование к журналистам о раскрытии источников, дабы уравновесить принципы свободы прессы с необходимостью поддержания национальной безопасности.

По всей видимости, этот шаг вызовет содрогание в редакциях многих американских СМИ, публикующих жареные новости, основанные на утечках, практически в ежедневном режиме, ставя Белый дом в неловкое положение.

Глава национальной разведслужбы Дэн Коутс на той же пресс-конференции предупредил, что его ведомство тоже собирается бороться с утечками. "Вы должны понять: если вы в нарушение правил раскроете секретную информацию, мы вас найдем, вы станете субъектом расследования и будете наказаны по всей строгости закона", — сказал Коутс.

На прошлой неделе президент Дональд Трамп упрекнул Сешнса в недостаточно активной борьбе с проблемой утечек. "Прокурор Джефф Сешнс занял очень слабую позицию по преступлениям Хиллари Клинтон (где ее почта и сервер?) а также по утечкам информации", — написал трамп в "Твиттере" 25 июля.

Несколькими днями раньше Трамп назвал утечкой разведданых статью Washington Post, посвященную послу России в США Сергею Кисляку. В материале утверждалось, что американская разведка перехватила донесения дипломата в Москву. "Все эти противозаконные утечки о [экс-директоре ФСБ Джеймсе] Коми должны прекратиться", — написал Трамп в своем "Твиттере".

В последние месяцы в оппозиционных по отношению к президенту американских СМИ почти каждый день появлялись статьи, основанные на информации анонимных источников из Белого дома, правдоподобность которых было трудно установить. После таких материалов самому Трампу или чиновникам из администрации не раз приходилось объясняться.

Например, активно выступающая против президента США газета Washington Post регулярно сообщает со ссылкой на свои безымянные источники о ходе расследования ФБР по поводу предполагаемых связей Трампа с Россией.

В начале августа газета сообщила, что Трамп лично продиктовал текст заявления, которое сделал его старший сын Дональд Трамп-младший, комментируя сообщения о встрече с российским юристом Наталией Весельницкой во время предвыборной кампании в США. После скандала, вызванного статьей, Белый дом сообщил, что Трамп оказывал помощь сыну в составлении текста.