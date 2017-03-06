Кроме того, британский министр намерен призвать российские власти прекратить приписываемые России действия по дестабилизации на Балканском полуострове.

"Очень важно понимать, что с Россией нужно взаимодействовать в двустороннем режиме. Они, боюсь, ведут кибервойну, подрывают страны на западе Балкан, вы видели, что происходит в Черногории, не говоря уже о действиях России на Украине, которые совершенно неприемлемы", — заявил глава МИД Британии.

По его словам, первоочередной сигнал, с которым он приедет в Москву, будет именно в этом ключе.

"Им нужно измениться, им нужно показать, что им вновь можно доверять", — подчеркнул Джонсон.

Помимо этого Джонсон добавил, что "важно также заявить, что мы не находимся в состоянии новой "холодной войны" с Россией".

"Ни в Великобритании, ни в других странах ЕС, ни в Вашингтоне нет желания новой "холодной войны". Жизненно важно попытаться взаимодействовать с Россией, понять, из чего они исходят, изменить их политику и помочь им ступить на лучший путь", — заключил он.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон принял приглашение министра иностранных дел России Сергей Лаврова посетить Москву в течение ближайших недель.