"Мы настаиваем на суверенитете и территориальной целостности всех стран Европы и отказываемся признать незаконную аннексию Крыма Россией", — сказал Джонсон в среду, 26 апреля, на банкете, устроенном в столице страны лордом-мэром лондонского Сити.

Джонсон коснулся и других важных вопросов внешней политики Соединенного Королевства, таких как отношения с США и Brexit. Министр выступил за тесный союз с Вашингтоном, выразил поддержку действиям президента США Дональда Трампа в Сирии, а также одобрил позицию премьер-министра Терезы Мэй на переговорах об условиях выхода Великобритании из ЕС.

В частности, глава МИД подчеркнул, что Великобритания поддержала действия США, направленные против убийства мирных граждан при помощи химического оружия в Сирии, и будет добиваться привлечения к ответственности тех, кто несет ответственность за химатаки. Как отмечает РИА "Новости", тем самым Джонсон, член Консервативной партии, вступил в заочную полемику с лидером лейбористов Джереми Корбином, заявившим, что в случае прихода к власти он прекратит бомбардировки Сирии.

Говоря о предстоящем выходе страны из ЕС, Джонсон подчеркнул, что у консерваторов есть четкий план на переговоры по Brexit, и этот план позволит Британии и ЕС выстроить "особое партнерство" и послужить интересам и британцев, и европейцев.

"И хотя я не сомневаюсь, что переговоры будут трудными, я уверен, что Тереза Мэй может добиться успеха и привести нас в эпоху соглашений о свободной торговле", — сказал министр.