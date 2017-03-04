Британия может выйти из Евросоюза, не заплатив многомиллиардные суммы за "урегулирование разрыва". К таким выводам, по информации The Times, пришли британские правительственные юристы.

Юридические консультанты утверждают, что не существует никакого закона или договора, который может заставить Великобританию осуществлять платежи в ЕС после Brexit.

Это может в корне изменить повестку предстоящего разговора между премьер-министром страны Терезой Мей и представителями ЕС о задействовании статьи 50 Лиссабонского договора о выходе из объединения.

Британия может выйти из Евросоюза, не заплатив многомиллиардные суммы за "урегулирование разрыва". К таким выводам, по информации The Times, пришли британские правительственные юристы.

Юридические консультанты утверждают, что не существует никакого закона или договора, который может заставить Великобританию осуществлять платежи в ЕС после Brexit.

Это может в корне изменить повестку предстоящего разговора между премьер-министром страны Терезой Мей и представителями ЕС о задействовании статьи 50 Лиссабонского договора о выходе из объединения.

По его словам, стороны могли бы достигнуть каких-то компромиссных решений по сумме выплаты, но без юридических оснований. Он также сказал, что об "отступных" можно будет говорить, если беседы по Brexit пройдут "гладко и быстро".

В то же время, специалист предупредил, что отсутствие согласия переговорщиков по финансовой стороне выхода Британии из ЕС может подорвать цели Терезы Мэй по обеспечению дальнейшего благоприятного доступа Лондона к европейским рынкам.

"Великобритания является вторым по величине плательщиком в бюджет ЕС, и наш уход создает огромную "дыру" в их планах", — резюмировал эксперт.

Ранее даже самые ярые сторонники Brexit Иэн Дункан Смит и Джон Редвуд публично высмеяли цифру в €60 млрд. Представитель консервативного крыла британской политики Джейкоб Рис-Могг заявил, что "если со стороны Лондона и последует какая-то выплата, то она будет иметь политические, а не юридические основания", сообщает Politico.

Несколькими днями ранее Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер представил пять вариантов развития ЕС без Великобритании. Предложения изложены на 32 страницах и объединены в "Белую книгу будущего Европы".

В документе рассматриваются также основные вызовы и возможности для европейского региона в перспективе до 2025 года.

Пять сценариев будущего развития обозначены так: "Продолжение курса", "Ничего, кроме единого рынка", "Те, кто хотят большего, делают больше", "Делать меньше более эффективно" и "Делать намного больше вместе".

Диапазон вариантов — от сохранения статус-кво до включения в зону евро всех 27 стран. Вариант распада Евросоюза даже не рассматривается, но сами сценарии уже стали новым поводом для распрей между "старыми" членами союза и восточноевропейцами.

В феврале нынешнего года Юнкер заявил, что Великобритании потребуются годы переговоров перед заключением нового торгового соглашения с ЕС, который, в свою очередь, выставит Лондону "здоровенный счет", который королевство должно будет оплатить перед тем, как выйти из блока, передает Reuters.

Он отметил, что на переговоры по Brexit и принятие нового торгового соглашения между Британией и ЕС потребуются годы, изначально запланированных двух лет будет недостаточно.

"Британцы должны знать это, они уже знают, что для них не будет никакой скидки. Британцы должны уважать обязательства, которые они взяли на себя (будучи в составе ЕС. — "Газета.Ru"). Так что выставленный им счет будет, грубо говоря, немалым", — сказал Юнкер о дотациях, которые должна будет выплатить Великобритания согласно договоренностям, которые были приняты до Brexit.

Ранее сообщалось, что референдум о выходе Великобритании из ЕС привел к падению курса фунта стерлингов до минимального уровня за более чем 30 лет, и это влияет не только на компании внутри Соединенного Королевства, но и на их партнеров. В частности, производители нефти из Саудовской Аравии могут испытать проблемы с закупкой необходимого оборудования или переориентироваться на европейских поставщиков из-за роста цен.