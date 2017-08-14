По их словам, королева якобы рассказала своему ближнему кругу о намерении передать свою корону преемнику в 95 лет. Елизавета II планирует попросить о принятии так называемого закона о регентстве, таким образом еще при жизни передав власть своему сыну, 68-летнему принцу Чарльзу, рассказали источники Daily Mail.

По словам одного из них, Роберта Джобсона, подготовка к передаче короны уже идет. "Я говорил с несколькими высокопоставленными придворными, которые ясно дали понять, что подготовка к смене власти продвигается вперед, - рассказал собеседник издания. - Все они подтвердили, что регентство Чарльза, взявшего на себя инициативу, теперь по крайней мере является реальной возможностью".

В 2017-м Елизавете II исполнился 91 год. Если верить информации источников, выходит, что трон она покинет в 2021 году. Чарльз в случае восшествия на престол станет самым возрастным монархом, когда-либо коронованным в Великобритании, отмечает "Интерфакс".