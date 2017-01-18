Девочки-подростки, которые проводят много времени в интернете и соцсетях, могут стать разведчицами будущего. Так, по крайней мере, надеется британское разведывательное агентство.

Центр правительственной связи (GCHQ) ведет радиоэлектронную разведку и обеспечивает защиту информации органов правительства и армии.

Теперь он объявил о новом конкурсе, чтобы привлечь больше тинейджеров в сферу кибербезопасности. Девочки в возрасте от 13 до 15 лет примут участие в тестах на логику и кодирование, создание сетей и криптографию.

Сейчас женщины составляют всего 10% от общего числа сотрудников служб кибербезопасности по всему миру, говорят представители спецслужбы.

Соревнование является частью национальной стратегии кибербезопасности, объявленной в ноябре прошлого года и рассчитанной на пять лет. Его организацией будет заниматься новый Национальный центр по кибербезопасности (NCSC).

Объединившись в команды по 4 человека, юные участницы соревнования будут выполнять задания в дистанционном режиме на своих школьных компьютерах. С каждым новым этапом трудность задач будет возрастать.

10 групп с наивысшим количеством баллов будут приглашены в финал соревнования под названием CyberFirst (КиберПервый), который пройдет в Лондоне. Им предстоит справиться со сложной киберугрозой.

Команда-победительница получит компьютерное оборудование для своей школы стоимостью в 1000 фунтов, а также индивидуальные призы.

"Первые шаги"

Национальный центр по кибербезопасности (NCSC) был создан в качестве основного агентства по отражению киберугроз. Его сотрудники также занимаются анализом и консультациями.

По словам пресс-секретаря NCSC, "женщины могут и уже вносят огромный вклад в дело кибербезопасности, это соревнование может вдохновить многих сделать первые шаги в этой динамичной и достойной карьере".

"Я работаю вместе с некоторыми воистину талантливыми женщинами, которые помогают защищать Британию от самых разных онлайн-угроз, — говорит директор Центра правительственной связи Роберт Ханниган. — Соревнование CyberFirst для девочек поможет командам подростков заглянуть в этот волнующий мир и даст им прекрасную возможность использовать новые навыки".