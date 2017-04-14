В Великобритании 46-летний Оролл Корнелиус и его 43-летняя супруга Карла стали известны после того, как смогли выплатить ипотеку за дом в рекордные для местного рынка сроки. Теперь они с радостью делятся своей историей успеха на телевидении, а также в биографической книге.

Как пишет The Daily Mail, супруги купили двухквартирный дом с тремя спальнями в Уолтемстоу, Ист-Лондон, в 2006 году за 233 тысячи фунтов стерлингов. Для этого они взяли ипотечный кредит в 210 тысяч фунтов. По условиям договора они должны были выплачивать долг 25 лет и в конце этого срока с учетом процентов вернуть банку около 400 тысяч — то есть вдвое больше занятого.

Корнелиусов такая огромная переплата не вдохновила, и они решили отдать кредит так быстро, как только смогут, выплачивая ежемесячно до 3000 фунтов при годовом семейном доходе в 40 тысяч. В итоге им это удалось расплатиться чуть менее чем за 10 лет. Таким образом, они сэкономили 180 тысяч фунтов.

Окончательно супруги погасили всю сумму в 2015 году и отпраздновали это событие поездкой в Нью-Йорк и покупкой машины. До этого же семья с двумя маленькими детьми жила буквально на голодном пайке.

Как рассказывает Оролл, они строго экономили воду и электричество — выключали свет, каждый раз выходя из комнаты. В супермаркетах покупали продукты серии типа "На каждый день", даже их рассчитывая по унциям. Также они постоянно следили за всевозможными скидками.

Их дети все это время вынужденно вели здоровый образ жизни, играя в основном на свежем воздухе во дворе, — чтобы родители могли сэкономить на электричестве для телевизора и на видеоиграх.

После нескольких лет настоящих лишений супруги теперь даже могут не работать, если не хотят — на жизнь хватит дохода от книги Оролла об их семейно-ипотечных приключениях. Привычка экономить так прочно вписалась в быт Корнелиусов, что особо много денег для счастья им теперь и не нужно.