Financial Times публикует редакционную статью под заголовком "Угроза, которую представляют собой путинские кибервоенные".

"Невозможно достоверно определить масштабы того, насколько хакерские атаки, утечки и дезинформация, осуществляемые, предположительно, при поддержке Москвы, способствовали победе Трампа. Однако с точки зрения того, кто их устраивал, все это, должно быть, выглядит как абсолютный, безусловный успех ", — пишет Financial Times.

"Относительно дешевый способ влиять на события, даже не прибегая к взлому серверов для голосования — трюк, достойный того, чтобы повторить его где-нибудь еще", — рассуждает газета.

Свидетельства того, что российские кибервоенные действуют в разных странах Европы, были известны еще до американских выборов, продолжает Financial Times: к примеру, в мае 2015 года немецкая контрразведка обвинила российских хакеров в нападении на серверы бундестага. О кибератаках сообщали и различные европейские институты.

Россия — не единственная страна, которая использует кибернападения для шпионажа. Что отличает действия Москвы, так это "распространение заведомо ложных новостей для дальнейшего ухудшения политической атмосферы", отмечает издание.

В Германии власти собираются ввести для СМИ крупные штрафы за распространение фальшивой и злонамеренной информации. Эта мера может показаться кому-то чересчур суровой и ограничивающей право на свободу слова, не исключает Financial Times.

Так или иначе, в контексте пропагандистской войны, развязанной с целью нанести ущерб западной демократии, европейским странам необходимо предпринимать сегодня значительно больше усилий для защиты своего информационного пространства, нежели ранее.

"В марте 2015 года Европейский совет создал подразделение под названием East StratCom, чтобы отслеживать российскую дезинформацию. До сих пор оно не получало достаточного финансирования. Это следует изменить", — считает газета.

"Необходимо срочно разработать единую стратегию для борьбы с дезинформацией, выделив на это достаточно сил и средств", — к такому выводу приходит Financial Times в редакционной статье.

"Символ ненависти"

Российское посольство в Лондоне вновь оказалось в центре скандала — благодаря своему очередному сообщению в "Твиттере", информирует Independent.

"В сегодняшних газетах: эксперты призывают Терезу Мэй помешать возможному потеплению российско-американских отношений. Британия больше не доверяет своему лучшему другу и союзнику?" — говорилось в опубликованном накануне "твите" посольства.

Как предполагает издание, речь в сообщении шла о передовице Times, где высказывалась мысль о том, что Западу следует побеспокоиться по поводу "вероятной большой сделки между Путиным и Трампом, далеко выходящей за рамки ближневосточных проблем".

Гнев и возмущение британской публики вызвал не столько текст сообщения, сколько иллюстрация к нему: "твит" российского посольства сопровождался изображением знаменитого Лягушонка Пепе, рассказывает Independent.

Интернет-мем Лягушонок Пепе — персонаж комикса Мэтта Фьюри Boy's Club — в последнее время активно используется в США ультраправыми и неонацистами для пропаганды собственных взглядов, поясняет газета.

В сентябре 2016 года предвыборный штаб Хиллари Клинтон обнародовал заявление, в котором было сказано, что "Пепе стал символом идеологии господства белых".

Несколько месяцев назад американская "Антидиффамационная лига" включила изображение Пепе в список так называемых "символов ненависти", напоминает Independent.

Не далее как в конце прошлого года российская дипмиссия в Лондоне также попала в заголовки газет с сообщением в "Твиттере", посвященным высылке из США 35 российских дипломатов.

"Президент Обама высылает 35 российских дипломатов в духе холодной войны. Все, в том числе американцы, будут рады увидеть конец этой незадачливой администрации", — говорилось в тогдашнем "твите" посольства.

В качестве иллюстрации к "твиту" российские дипломаты выбрали изображение утки с крупной надписью LAME — "хромой", что также возмутило британскую общественность.

"Посольство России троллит президента Обаму в "Твиттере", называя его хромой уткой", — отмечала, в частности, Daily Telegraph.