Британских детективов, расследовавших в России убийство экс-сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ РФ) Александра Литвиненко путем отравления полонием-210, самих пытались отравить. По мнению сотрудников Скотленд-Ярда, попытка была предпринята с одобрения российских властей.

Бывший инспектор уголовной полиции Брайан Тарпи, возглавлявший в России расследование убийства Литвиненко в Лондоне в 2006 году, заявил, что за его командой следили агенты ФСБ, его гостиничный номер обыскивали, а их с коллегой пытались отравить. Это заявление звучит в документальном фильме британского телеканала Channel 4 под названием "Охота на киллеров КГБ". В нем впервые раскрывается внутренняя история проведенного Скотленд-Ярдом расследования убийства Литвиненко, пишет The Times.

По словам Тарпи, во время его визита в офис Генпрокуратуры РФ в чай ему и его напарнику что-то подмешали. "Я выпил чашку чая и мы ушли. Я почувствовал себя некомфортно; не хочу излишне деликатничать — меня пронесло", — рассказал детектив.

Тарпи предполагает, что они с напарником были заражены "чем-то вроде гастроэнтерита". Это инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта, сопровождающееся рвотой и поносом. "Я думаю, это была преднамеренная уловка, чтобы ослабить нас физически, потому что мы были ответственными лицами в команде", — пояснил бывший инспектор.

Кроме того, когда Тарпи вернулся в Великобританию, он обнаружил, что в пакете c показаниями, который ему вручили российские чиновники, не хватало допроса депутата Госдумы РФ Андрея Лугового, которого британское следствие считает непосредственным исполнителем убийства Литвиненко. "Меня перехитрили", — цитирует бывшего инспектора The Sunday Times в статье, переведенной сайтом InoPressa.

Тарпи и его команда детективов перед поездкой в Москву получили инструктаж от МИ-6 и были предупреждены о возможных "ловушках". Бывший инспектор обвинил российские власти в срыве своего расследования. Посольство РФ в Британии отказалось отвечать The Times на вопросы по существу заявлений Тарпи.

Тем временем Луговой опроверг сообщения о попытке отравить детективов Скотленд-Ярда во время их визита в Россию в 2006 году. "Они были здесь в 2006 году. Мы с ними встречались. По поводу заявлений о попытке отравить их чаем я могу сказать лишь, что они либо сошли с ума, либо начитались Конан Дойля", — заявил парламентарий в комментарии РБК.

Бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко попросил политического убежища в Великобритании после своего заявления о подготовке убийства олигарха Бориса Березовского в 2000 году. В отношении Литвиненко в России было возбуждено уголовное дело по статьям "Разглашение государственной тайны" и "Государственная измена".

Литвиненко совместно с историком Юрием Фельштинским написал и опубликовал в 2002 году книгу "ФСБ взрывает Россию", в которой доказывал, что теракты 1999 года были устроены с целью прихода к власти Владимира Путина (книга внесена в список экстремистских материалов). Помимо этого, он являлся активным критиком российского президента, утверждая, что тот занимался различной криминальной деятельностью.

1 ноября 2006 года Литвиненко встретился с Андреем Луговым, бывшим охранником Бориса Березовского и депутатом Госдумы РФ, а также с предпринимателем Дмитрием Ковтуном. Во время этой встречи он был, предположительно, отравлен полонием-210 (наличие вещества в его организме подтвердили ученые из Британского агентства здравоохранения).

Литвиненко скончался в Лондоне 23 ноября 2006 года. В январе 2016 года суд Великобритании пришел к выводу, что президент РФ Владимир Путин может быть причастен к убийству. В январе 2017 года власти США включили Ковтуна и Лугового в "список Магнитского".