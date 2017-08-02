Хакер из Великобритании сумел разыграть чиновников из администрации президента США Дональда Трампа, а также одного из его сыновей.

Хакеру, называющему себя "почтовым пранкером", удалось убедить одного из старших советников Трампа по кибербезопасности, что он является зятем президента Джаредом Кушнером.

Пранкер опубликовал выдержки из электронных писем, которыми он обменивался с сотрудниками Белого дома, в своем "Твиттере". Сам себя он также назвал "ленивым анархистом" и сообщил, что розыгрыши придумал для развлечения. Он пообещал больше не атаковать Белый дом, посоветовав США усилить меры кибербезопасности. В Белом доме телеканалу Си-эн-эн сообщили, что расследуют произошедшее и очень серьезно относятся к инциденту.

Вот три наиболее заметных момента розыгрыша:

- Советник по безопасности сообщает адрес своей личной электронной почты

- Советник по национальной безопасности Том Боссерт поверил в то, что Джаред Кушнер приглашает его на вечеринку и незамедлительно сообщил адрес своей электронной почты.

"Том, мы организуем что-то типа вечеринки в конце августа, — говорится в письме фальшивого Кушнера. — Было бы здорово, если бы ты пришел. Обещаю, что закуски будут не хуже тех, что мы ели в Ираке. Пусть это будет классная вечеринка".

- Том Боссерт ответил следующее: "Спасибо, Джаред. После таких обещаний я не могу отказаться. И вот тебе, если нужен, мой личный почтовый ящик".

Боссерт пока не прокомментировал случившееся.

Дело Скарамуччи: шекспировская история о ревности и предательстве?

Через день после того как был уволен глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, хакер отправил письмо ставшему директором по коммуникациям (теперь уже бывшему) Энтони Скарамуччи от имени Прибуса.

Фальшивый Прибус обвинил Скарамуччи в "умопомрачительном лицемерии".

Ранее Скарамуччи оказался в центре скандала, после того как в интервью репортеру журнала New Yorker назвал Прибуса "параноидальным шизофреником".

Отвечая на письмо-фальшивку, Скарамуччи написал: "Вы знаете, что вы делали. Мы все знаем. Даже сегодня. Почитайте Шексира. "Отелло" в особенности."

Пранкер прислал письмо сыну Трампа Эрику от имени его старшего брата, Дональда Трампа-младшего, в котором рассуждал о достоинствах дальнобойных охотничьих ружей. Эрик, впрочем, вскоре догадался о розыгрыше и ответил, что уже обратился в полицию.

Эксперты, опрошенные Си-эн-эн, сообщили, что подобные инциденты демонстрируют уязвимость даже самых высокопоставленных чиновников в США перед лицом киберпреступников.