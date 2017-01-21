Мэттью Уорреллу предъявили обвинение в умышленном создании препятствий работе экипажа воздушного судна. Мужчина признал свою вину.

Инцидент произошел в августе 2016 года на рейсе британского лоукостера Jet2.com из Манчестера на испанский остров Тенерифе. Пьяный 28-летний турист несколько раз заказывал выпивку у стюардесс.

В конце концов бортпроводники перестали выдавать Уорреллу спиртное. Когда самолет уже приближался к месту назначения, пассажир добрался до системы внутренней связи, по которой в нецензурной форме потребовал еще алкоголя. По приземлении дебошир был передан испанской полиции.