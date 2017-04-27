Ровно десять лет назад в Таллине произошли события, которые сегодня считаются одним из самых кризисных моментов в новейшей истории Эстонии. DELFI попробовал понять, как перенос монумента Воину-освободителю изменил эстонское общество и какие уроки из этой истории могла бы извлечь Латвия — в том числе, и в контексте периодически возникающих дискуссий о возможности сноса Памятника освободителям.

Справка: что нужно знать о памятнике Воину-освободителю

Монумент павшим во Второй мировой войне, получивший неофициальное название "Бронзовый солдат", был открыт в Таллине, на Тынисмяги 22 сентября 1947 года. Памятник установили рядом с братской могилой, в которой захоронили тринадцать советских военнослужащих, погибших в сентябре 1944-го.

После того как Эстония вышла из состава СССР памятник стали воспринимать как символ "оккупационной власти", начались дискуссии о необходимости его переноса. Противники памятника проводили многочисленные акции протеста, обмазывали монумент краской, возлагали к нему венки из колючей проволоки, даже грозились его взорвать.

Окончательное решение о переносе всего мемориала вместе с останками солдат на военное кладбище на окраине Таллина правительство Эстонии приняло в апреле 2007 года. После переноса памятника с Тынисмяги на его месте разбили цветочную клумбу.