- 1. "Бронзовая ночь": случайность, провокация или закономерность?
- 2. Урок первый. Война с памятниками требует жертв
- 3. Урок второй. Переписывание истории стоит дорого
- 4. Урок третий. Доверие не вернуть
Справка: что нужно знать о памятнике Воину-освободителю
Монумент павшим во Второй мировой войне, получивший неофициальное название "Бронзовый солдат", был открыт в Таллине, на Тынисмяги 22 сентября 1947 года. Памятник установили рядом с братской могилой, в которой захоронили тринадцать советских военнослужащих, погибших в сентябре 1944-го.
После того как Эстония вышла из состава СССР памятник стали воспринимать как символ "оккупационной власти", начались дискуссии о необходимости его переноса. Противники памятника проводили многочисленные акции протеста, обмазывали монумент краской, возлагали к нему венки из колючей проволоки, даже грозились его взорвать.
Окончательное решение о переносе всего мемориала вместе с останками солдат на военное кладбище на окраине Таллина правительство Эстонии приняло в апреле 2007 года. После переноса памятника с Тынисмяги на его месте разбили цветочную клумбу.