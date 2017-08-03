Соответствующее решение было вынесено врачом-экспертом, о нем сообщила прокуратура Ганновера. Тем не менее в заключении Гренингу должны оказывать надлежащий медицинский уход. Защита намерена обжаловать решение прокуратуры: представители Гренинга недовольны тем, что врач вынес свое заключение по документам, не проведя осмотр пациента.

15 июля 2015 года бывший унтер-шарфюрер СС Гренинг был приговорен к четырем годам за пособничество в убийстве не менее 300 тысяч человек в концентрационном лагере Аушвиц.

По данным следствия, Гренинг не принимал непосредственного участия в уничтожении людей во время работы в лагере смерти. Он занимался досмотром имущества узников во время их прибытия в лагерь, а также конфискацией у них денежных средств и ценностей.