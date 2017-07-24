Бункер Гитлера в его штаб-квартире Бергхоф ("Горный двор") в курортном местечке Оберзальцберг в Баварских Альпах находится под угрозой обрушения.

Ученые Пермского университета, исследовавшие бункер, рассказали, что сталактиты там достигают 2,5 м,, ежегодно увеличиваясь на 3,5 см. А увеличение размеров сталактитов может привести к обрушению потолочных сводов бункера, передает сайт "59".

"Рост сталактитов и других натечных образований — первый признак того, что сооружение находится в опасности, — говорит кандидат геолого-минералогических наук Естественнонаучного института ПГНИУ Николай Максимович. — В рукотворных строениях они образуются почти так же, как и в природе, — только вынос кальция и карбонатов происходит из цемента, который держит кирпичную кладку, а не из карбонатных пород. Результатом этого процесса является постепенное разрушение цемента со всеми вытекающими последствиями".

Гитлер снял дом в Оберзальцберге в 1928 году за 100 марок в месяц, а в 1933 году выкупил его за 40 000 золотых марок. Дом дважды был реконструирован по личному проекту фюрера мюнхенским архитектором Алоисом Дегано и превратился в роскошную резиденцию, которую в дальнейшем посещали представители мировых держав. В Бергхофе принимались решения об аншлюсе Австрии и была подписана директива N21, получившая название "План Барбаросса".

В 1943 году под резиденцией был усиленными темпами был создан бункер, протяженность тоннелей которого составила 3 км. Под землей кроме апартаментов Адольфа Гитлера было размещено около 80 помещений — рабочие кабинеты, казармы, склады, электростанция, жилые комнаты сотрудников, а также апартаменты рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга и личного секретаря фюрера Мартина Бормана.

25 апреля 1945 года в результате бомбардировки союзников Бергхоф был полностью разрушен. В долину Берхтесгадена было сброшено 1232 тонны бомб. Дом лежал в руинах до 1952 года, а затем остатки построек, были полностью снесены.

На сегодняшний день от Бергхофа осталось лишь несколько бетонных сооружений, окруженных лесом. Среди них и бункер Гитлера, часть которого открыта для посещений. Однако большинство тоннелей сейчас забетонировано. Такая же участь вскоре может постичь и оставшуюся часть бункера.