Во время инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне пошел дождь, и Буш решил облачиться в плащ, чтобы не промокнуть. Однако ему не удалось сделать это с первой попытки.

"Он играл в peek-a-bush", — предположил пользователь mattcubala, обыгравший фамилию политика с детской игрой Peekaboo. A Seniorsatan пошутил, будто бы сидевший сзади Буша бывший министр обороны Дик Чейни сказал следующее: "Этот идиот не изменился". "Вызывает 911", — пишет arab_shrek. Aiyapholk предполагает, что он пытался изобразить члена ку-клукс-клана.





Многие также отметили, что, несмотря на их неприязнь к Бушу за его деятельность на посту президента, он симпатичен им как человек.

Джордж Буш-младший был главой государства с 2001 по 2009 год. Его отец занимал президентский пост в 1989-1993 годах.