Новый президент Молдавии Игорь Додон лишил гражданства страны бывшего румынского лидера Траяна Бэсеску. Об этом Додон сообщил на своей странице в Facebook.

Додон обещал лишить Бэсеску гражданства еще в ходе предвыборной кампании, отмечает агентство. По его мнению, Бэсеску получил гражданство Молдавии незаконно.

Как полагает новый президент Молдавии, Бэсеску "неоднократно выступал за ликвидацию государственности Молдавии путем аннексии Румынией", в то время как законодательство страны не позволяет выдавать паспорта лицам, чья деятельность направлена на подрыв госбезопасности.

"Еще находясь на посту президента Румынии, он отказался признавать молдавскую государственность и существование молдавского народа", — приводит слова Додона РИА Новости.

Бывший румынский лидер и его супруга принесли присягу и стали гражданами Молдавии 3 ноября. Тогда Бэсеску заявил, что в течение десятилетия "предпринимал действия на благо Молдавии и европейского курса этой страны".

Бэсеску руководил Румынией в 2004-2014 годах. Парламент дважды объявлял ему импичмент — в 2007 и 2012 годах, однако оба раза ему удалось сохранить свой пост. Бэсеску не скрывает своей приверженности идее объединения двух стран. В январе 2014 года он провозгласил Молдавию румынской землей, чем вызвал недовольство Кишинева.

Пророссийский кандидат Игорь Додон выиграл президентские выборы в Молдавии в ноябре прошлого года. В декабре он официально вступил в должность. В конце декабря около его резиденции был снят флаг Евросоюза.

4 января в Бендерах (Приднестровье) прошла встреча президентов Молдавии и непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР). Это была первая подобная встреча за восемь лет, сообщает Newsru.com со ссылкой на пресс-службу главы ПМР.

Додон поздравил Красносельского с победой на недавних выборах главы ПМР и обратил внимание, что с 2008 года молдавский президент не бывал в Приднестровье.

"Накопилось много вопросов, которые ждут своего решения", — заявил президент Молдавии. По его словам, речь в первую очередь идет о вопросах, которые касаются граждан Приднестровья и Молдавии. Он пообещал приложить "все силы, чтобы решить приднестровскую проблему в интересах большинства жителей по обе стороны Днестра" и представить план, в котором "проигравших не будет".

Вадим Красносельский указал, что встреча "носила ознакомительный характер", и ее задача — "обозначить конкретные вопросы для их дальнейшего решения по существу", добавив, что "политические, статусные вопросы мы не обсуждали. Я всегда говорил и не скрываю того, что гарантия нашей безопасности — это наша независимость".