"Вероятность переворота в ближайшее время мы оцениваем в 60-70 процентов. Ориентировочный срок — конец апреля-май. Почему именно в это время? Я слышал такую мотивацию, что политики не хотят этим заниматься до Пасхи, то есть они еще и набожные у нас", — пояснил бывший парламентарий.

Олейник напомнил, что 15 марта в сессионный зал Рады прошли бойцы Нацгвардии и полицейские. "Уже была репетиция переворота — в зал заседаний Верховной Рады без разрешения зашли представители силовых структур. Вице-спикер парламента Оксана Сыроид быстро закрыла заседание, но кто людям с автоматами запретит зайти в следующий раз?" — задался он вопросом.

Днем ранее Олейник заявил, что против Порошенко сейчас ведут игру три влиятельных политических клана. По словам бывшего депутата, одну группу возглавляет лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, в другую входят объединенные радикалы, третью составляет клан под руководством главы МВД Арсена Авакова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

15 марта депутат Антон Геращенко привел на заседание украинского парламента группу сотрудников правоохранительных органов, которые ранее участвовали в драке с нардепом Владимиром Парасюком, передавало издание "Левый берег".

Порошенко занял пост президента после масштабных акций протеста зимой 2014 года. В ходе Майдана (Евромайдана) в Киеве произошла насильственная смена власти, тогдашний президент Виктор Янукович бежал за рубеж. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами парламента.