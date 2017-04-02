Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в новой декларации о доходах подтвердил информацию о получении 45 тыс. долларов от Russia Today за речь, произнесенную в 2015 году на организованной российским прокремлевским телеканалом конференции.

Ранее эту сумму называл комитет палаты представителей по надзору и правительственной реформе.

Как сообщают американские СМИ, в первом финансовом отчете, который Флинн подал в феврале за несколько дней до своей отставки, эти данные отсутствовали.

В новых документах, опубликованных в субботу, экс-советник также сообщает о получении вознаграждений и гонораров за сотрудничество с российским грузовым авиаперевозчиком "Волга-Днепр" и с американской дочерней компанией "Лаборатории Касперского".

Всего, согласно документам, в прошлом году экс-советник заработал 1,3 млн долларов.

В декларации Флинна от 11 февраля было упомянуто получение гонораров за речи, но не были указаны названия компаний, которые платили ему вознаграждение. По данным издания Washington Post, Белый дом попросил Флинна привести названия всех этих организаций.

Ранее на этой неделе Флинн заявил, что готов под присягой рассказать все, что ему известно о предполагаемых попытках Москвы повлиять на выборы в США в обмен на защиту от уголовного преследования. В этом его поддержал президент США Дональд Трамп. Он посоветовал Флинну обязательно добиваться иммунитета от преследования и назвал разбирательства в сенате "охотой на ведьм", которую устроили СМИ и демократы после поражения на выборах.

В феврале Флинн подал в отставку, признав, что дезинформировал начальство о контактах с российским послом Сергеем Кисляком, состоявшихся до вступления Трампа в должность президента.

Флинн говорил с послом России в Вашингтоне в декабре. Изначально бывший армейский генерал отрицал, что темой разговоров были санкции, и вслед за ним об этом заявлял вице-президент Майк Пенс. Эту версию поддержали и в Кремле. Позже Флинн сообщил Белому дому, что тема санкций все-таки могла обсуждаться.