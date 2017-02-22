Но, на их взгляд, президент Трамп пока не сформулировал существенных заявлений на сей счет, и мир вынужден довольствоваться высказываниями его команды — порой безответственными, нескоординированными или невежественными.

Бжезинский и Вассерман рекомендуют Трампу выступить с речью, в которой он изложит свою концепцию и заверит, что Америка возглавит усилия по выстраиванию более стабильного мира.

"Возможно, мы не согласны с президентом Трампом в том, что касается его конкретных повседневных решений, но мы призываем его признать, что идеальное долгосрочное решение — это совместные усилия трех держав, имеющих военное превосходство (США, Китая и России), в поддержку глобальной стабильности", — пишут Бжезинский и Вассерман.

По мнению авторов, если Америка и Китай придут к стратегической договоренности, это может создать основы для более долговечной тройственной договоренности, так как Россия испугается ущерба ее интересам.

"Америка также должна осознавать риск, что Китай и Россия образуют стратегический альянс. Поэтому США должны остерегаться попыток обращаться с Китаем как с подчиненным: такие попытки почти гарантировали бы сближение Китая с Россией", — говорится в статье американской газеты.

Чтобы решить проблему Северной Кореи, авторы советуют крепить сотрудничество между соседями этой страны, "в том числе Китаем, Японией (и потенциально Россией), а также США".

"Если США намерены улучшить отношения с Россией, они должны настоять, чтобы обе стороны вновь признали обязательство соблюдать закон — стержень международного порядка. Внешние приметы улучшения отношений не должны быть завесой, за которой скрываются обман, маневрирование или насилие в отношении слабых соседей. Желание президента Трампа наладить конструктивное взаимодействие с Россией — вполне здравое, но необходимы рамки допустимого поведения, которых сейчас, к сожалению, не существует", — говорится в статье The New York Times.

Авторы приветствуют тот факт, что администрация Трампа подтвердила обязательства США по защите Японии и Южной Кореи. "Но в качестве стержневого элемента НАТО Америка также должна быть готова защищать Западную и Центральную Европу", — говорится в статье.

"США должны четко разъяснить России, что любая военная вылазка в Европу, в том числе применение тактики "зеленых человечков", которая наблюдалась в начале конфликта на Восточной Украине, повлечет за собой карательную блокаду доступа России на Запад по морю — блокаду, которая коснется почти двух третей всего объема российской морской торговли", — рекомендуют Бжезинский и Вассерман.

Очень важно, чтобы Америка и мир услышали из уст Трампа его концепцию. "Остро необходима "доктрина Трампа" — хоть какая-то доктрина", — заключают авторы.