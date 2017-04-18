"Я нашел в России свое новое счастье, жизнь без источников постоянной тревоги, разочарований и негодования из-за ситуации на моей родине… Если жители России будут так добры и примут меня на постоянной основе, я сделаю Россию своим новым домом", — заявил 30-летний Маринелли (бывший преподаватель английского языка в России).

Он отметил, что в ближайшем будущем не собирается возвращаться в Калифорнию. Поэтому, по его мнению, сбор подписей нужно остановить, чтобы в штате могла быть составлена новая, не связанная с ним петиция, которая позволит людям сделать свой выбор.

Business Insider отмечает, что Маринелли с сентября прошлого года проживает в Екатеринбурге вместе со своей женой Анастасией. На странице мужчины во "ВКонтакте" в качестве места жительства также указан административный центр Свердловской области. Записи на его странице сделаны на русском языке, но со множеством ошибок.

В декабре прошлого года на сайте Антиглобалистского движения России появилось сообщение, в котором говорилось об открытии в Москве представительства движения Yes California.

Маринелли начал кампанию за отделение Калифорнии от Соединенных Штатов в 2015 году. Процесс получил название Calexit по аналогии с Brexit — выходом Великобритании из состава Евросоюза. В январе 2017-го стало известно, что активисты Yes California получили разрешение на сбор подписей в поддержку проведения референдума по изменению региональной конституции. Этот шаг был необходим для того, чтобы инициировать голосование за независимость штата.

В ноябре 2016 года активисты передали предложения по референдуму в прокуратуру штата. Они планировали провести окончательное голосование в марте 2019-го.

Калифорния — 31-й штат США, был образован 9 сентября 1850 года. До этого в разное время находилась под властью Испании и Мексики. Расположена на Западном побережье, на берегу Тихого океана, является самым крупным американским штатом по количеству населения (более 39 млн жителей) и третьим по площади (423,9 кв км) после Аляски и Техаса. Площадь штата превышает территорию Германии. Столица — Сакраменто, крупнейший город — Лос-Анджелес. Другие крупные города: Сан-Франциско, Сан-Диего, Сан-Хосе.

Только в округе Лос-Анджелес, самом населенном из всех округов США, проживает более 9,8 млн человек (42 штата США обладают меньшим населением). Средняя плотность населения в Калифорнии — около 91 человека на кв. км (11-е место в США). На увеличение численности с последней переписи повлияли естественный прирост населения (2,549 млн) и иммиграция (1,825 млн) из-за пределов США.

В Калифорнии отсутствует абсолютное этническое большинство. Относительное большинство населения все еще составляют белые, после них идут латиноамериканцы (37,6%), выходцы из Азии, афроамериканцы и американские индейцы.

Калифорния остается самым населенным штатом и у миллиардеров: 79 человек из списка Forbes "400 богатейших американцев 2006" живут в Калифорнии. В 2010-м в штате проживало 663 000 миллионеров.

Штат занимает первое место среди всех штатов страны по объему ВВП. Торговля с Азией и процветание Кремниевой долины сделали Калифорнию экономической опорой Америки — там производится 15% богатства страны. В случае отделения от США Калифорния станет шестым государством мира по объему ВВП.