В фойе современного 16-этажного минского офиса компании Wargaming.net стоит танк. Танк — настоящий, с движком и на ходу. Но неаутентичный — реплика легендарного первого советского МС (малого сопровождения), который поступил на вооружение Красной армии в 20-х годах и принимал участие во Второй мировой. Точная копия была создана по оригинальным чертежам умельцами минского историко-культурного комплекса "Линия Сталина".

Именно с этого танка начинают игру все новички ММО (mass-multiplayer online) игры World of Tanks. В игре всего можно добиться бесплатно, но большинство игроков предпочитают платить, чтобы ускорить процесс. Здесь все основано на исторических фактах и данных, проверено комиссиями историков и военных. Но, главное — не льется ничья кровь, даже виртуальная. Льются только эмоции с одной стороны и деньги — в другую.

В общем, это история одного успеха и веры в себя, слушая которую невольно думаешь: а почему не в Латвии? Что нам мешает быть на танке, а не на сметанке?