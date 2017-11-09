В фойе современного 16-этажного минского офиса компании Wargaming.net стоит танк. Танк — настоящий, с движком и на ходу. Но неаутентичный — реплика легендарного первого советского МС (малого сопровождения), который поступил на вооружение Красной армии в 20-х годах и принимал участие во Второй мировой. Точная копия была создана по оригинальным чертежам умельцами минского историко-культурного комплекса "Линия Сталина".
Именно с этого танка начинают игру все новички ММО (mass-multiplayer online) игры World of Tanks. В игре всего можно добиться бесплатно, но большинство игроков предпочитают платить, чтобы ускорить процесс. Здесь все основано на исторических фактах и данных, проверено комиссиями историков и военных. Но, главное — не льется ничья кровь, даже виртуальная. Льются только эмоции с одной стороны и деньги — в другую.
В общем, это история одного успеха и веры в себя, слушая которую невольно думаешь: а почему не в Латвии? Что нам мешает быть на танке, а не на сметанке?
- 1. История. Многие крутили пальцем у виска и говорили: в это никто не будет играть
- 2. Принципы. На войне, как на войне — вплоть до лязга брони
- 3. Цифры и факты. День танкиста, авто-патриот и Поле чудес
- 4. Аудитория. 'WoT такие семейки' и 'Жены против WoT'
- 5. Не только танки. Морские бои ведут 1,5 тысячи латвийцев — 'скиловые и очсерьезные'