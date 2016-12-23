В пятницу президент России Владимир Путин провел традиционную большую ежегодную пресс-конференцию. Среди всего прочего, Путин ответил на вопросы о Трампе и выборах в США, Крыме и отношениях с Украиной, а также вероятности досрочных выборов президента страны,

Пресс-конференция должна была состояться в четверг, однако было принято решение перенести ее в связи с похоронами убитого в Анкаре посла России в Турции Андрея Карлова.

Пресс-конференция продолжается, текст обновляется.

О выборах в США и российских хакерах

"Все свои неудачи действующая администрация и руководство Демократической партии Соединенных Штатов пытается свалить на внешние факторы… В этой связи у меня возникают вопросы и некоторые соображения. Мы знаем, что Демпартия проиграла не только президентские выборы, но и выборы в Сенат, где республиканцев большинство, в Конгресс, где республиканцев большинство. Это что — тоже наша, тоже моя работа? А потом устроили пир на развалинах часовни XVII века… Часовню тоже мы развалили?"

Об отношениях с Украиной

"Уверен, что рано или поздно у нас произойдет нормализация отношений с Украиной. Это будет очень полезно для развития российско-украинских и коммерческих, и гуманитарных связей на будущее, потому что это востребованный инфраструктурный элемент".

"Если украинские граждане получат право безвизовых поездок в Европу, мне кажется, что это будет правильным шагом в правильном направлении. Но, насколько мне известно, речь идет о возможности предоставления виз без права на работу. Возникает вопрос, увеличится ли поток рабочей силы из Украины в Европу? Конечно, увеличится. У нас в России, только по предварительным данным, работает три миллиона украинцев".

"Вы знаете, хорошо было бы добиться того, чтобы на Донбассе украинскую армию не считали оккупантами, в своей собственной стране. Вот о чем нужно думать".

О доходах населения России

"У нас "припали" реальные располагаемые доходы населения, что так себе — не очень хорошо… Но здесь определенный положительный тренд возникает: в последние месяцы мы наблюдаем очень скромный, но все-таки рост реальных заработных плат в реальном секторе экономики".

Перевыборы: возможно, но нецелесообразно

- Меня зовут Нэйтан Ходж, я шеф бюро газеты "Уолл-стрит джорнэл". Возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы Президента?

- В.Путин: Какой страны?

(Аплодисменты. Смех в зале.)

- Н.Ходж: Российской Федерации.

- В.Путин: Сразу скажу: возможно, но нецелесообразно.

О Родченкове и скандале с допингом

"Я уже не помню фамилию этого гражданина, который удрал, он возглавлял у нас Российское антидопинговое агентство. Он же до этого где работал? В Канаде. А потом что он делал? Приезжал в Россию и, будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость. Я с трудом себе могу представить, что он, перемещая через государственную границу Канады или США запрещенные препараты, никогда никем не был замечен. (..) Он постоянно сюда эту дрянь таскал, превратил это в свой личный бизнес, заставлял людей его брать и применять, а против тех, кто отказывался, скажем, как пловцы, еще придумывал какие-то санкции. Когда ему хвост прижали, не смогли его посадить просто, он удрал и начал там, защищая себя и гарантируя себе место под солнцем, все сливать, имея в виду, что ему там создадут условия для нормальной жизни. Ну, на каком-то этапе создадут. Потом, как любого негодяя, бросят просто — и все, никому такие не нужны. Чего же он здесь не боролся? Поэтому меня это наводит на определенные мысли, что его там кто-то и вел. Дождались определенного момента и сделали вброс этот. Но это не значит, что у нас этого нет. У нас это есть, и мы должны с этим бороться. Надо это признать, и делать это, прежде всего думая о здоровье спортсменов".