Аукционный дом Monaco Legends сообщил о продаже дорогостоящих часов, предыдущим владельцем которых был указан Владимир Владимирович Путин. Редкую модель Patek Philippe Triple Complication приобрел неизвестный покупатель.

Часы ушли с молотка в первый день аукциона, рассказали Русской службе BBC в Monaco Legends. Лот номер 239 (часы Patek Philipp Platinum Vladimir Putin) был продан 19 июля. Покупатель заплатил за аксессуар 1,054 миллиона евро.

При этом аукцион засекретил информацию о том, кто же стал новым покупателем "часов Путина". "Часы проданы и мы не можем раскрыть имя нового владельца по причинам конфиденциальности этой информации", — говорится в ответе председателя Monaco Legends Motors Клода Коэна, поступившем в адрес Русской службы BBC.

Еще до продажи часов в аукционном доме подтвердили, что они принадлежат человеку, который является полным тезкой президента РФ. В Monaco Legends рассказали, что роскошный аксессуар был куплен "очень важной персоной в подарок человеку по имени Владимир Владимирович Путин".

В компании также отметили, что модель 5208P Triple Complication — очень редкая, поскольку ее производят ограниченными партиями. Эти часы можно приобрести лишь по специальному заказу и только по запросу от особенных клиентов. В Monaco Legends стоимость этой модели оценили в сумму от 850 тысяч до 1,5 миллиона евро. Механизм часов включает вечный календарь, хронограф, минутный репетир и автоподзавод. Они покрыты платиной.

Предполагаемые часы Путина появились в качестве лота на сайте Monaco Legends. В начале июня сайт по продаже часов премиум-класса Hodinkee обратил внимание, что в качестве владельца в заявке указан полный тезка президента РФ Владимира Путина, в связи с чем и появились предположения, что на аукцион попали часы, принадлежащие российскому лидеру. Однако в Кремле эту информацию назвали "фейком".