27-летний Абул Баяндар из Бангладеш, известный как "человек-дерево" из-за наростов на руках и ногах, был прооперирован — хирурги удалили наросты.

За последний год Баяндар прошел через 16 подобных операций, в ходе которых было удалено 5 кг наростов, пишет газета The Washington Post.

Его заболевание называется Epidermodysplasia verruciformis — верруциформная эпидермодисплазия. Это наследственная болезнь, характеризующаяся предрасположенностью к инфицированию кожи вирусом папилломы человека.

Первые симптомы болезни проявляются еще в детстве. Похожие на сучья деревьев наросты на теле — это разросшиеся бородавки, вызванные вирусом. У Баяндара они впервые появились еще в подростковом возрасте, а после 20 лет стали стремительно разрастаться.

"Теперь я чувствую себя гораздо лучше, — рассказал Баяндар. — Я могу обнять свою дочь и поиграть с ней".

Излечение мужчины стало знаковым событием в медицине — ранее болезнь считалась неизлечимой. Если бородавки не вернутся вновь, можно будет считать, что он стал первым человеком, который вылечился от верруциформной эпидермодисплазии.