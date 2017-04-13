Следствие предъявило обвинение четверым участникам несанкционированного митинга, который состоялся 26 марта на Пушкинской площади в центре Москвы. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Обвинение по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти" предъявлено Александру Шпакову 1977 года рождения, Станиславу Зимовцу 1985 года рождения, Юрию Кулию 1989 года рождения и Андрею Косых 1986 года рождения. Все они задержаны.

"Шпаков, находясь на улице Тверской и пытаясь открыть дверь в служебный автобус полиции, где находились другие задержанные, нанес несколько ударов кулаками в лицо сотруднику полиции. Косых нанес удар в голову сотруднику полиции у перехода метро "Тверская", затем, уже в районе улицы Малая Дмитровка, — удар ногой полицейскому в голову, от которого потерпевший упал и потерял сознание", — говорится в сообщении.

Как отмечают в СКР, Кулий также совершил нападение на сотрудника полиции. Он, как и Косых, уже признал свою вину.

"Зимовец, находясь вблизи Пушкинской площади, бросил кирпич в спину сотрудника Росгвардии, после этого скрылся в толпе, переоделся с целью конспирации, спрятал куртку в рюкзак, достал травматический пистолет и вернулся к месту событий, продолжая провоцировать присутствующих на незаконные действия", — отмечают в СКР.

В несанкционированном митинге против коррупции, который состоялся 26 марта, по официальным оценкам приняли участие от 8 до 10 тысяч человек. Мероприятие не было согласовано с городскими властями: организаторам предлагались альтернативные площадки для проведения демонстрации, но эти варианты их не устроили. В результате на митинге были задержаны, по разным данным, от 600 до тысячи человек.