Муж Ксении Собчак актер Максим Виторган обратился к бизнесмену Евгению Чичваркину, который заявил, что пошлет "на ***" Собчак и всю ее команду, если та выставит свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года. Обращение Виторгана публикуют новостные Telegram-каналы, в частности Varlamov News.

Виторган заявил, что, в отличие от Чичваркина, в "договорных матчах" не участвовал. "Поэтому говорю тебе сразу: да пошел ты сам "на ***". Вот и все. God Save the Queen (название национального гимна Великобритании, где живет Чичваркин — прим. "Ленты.ру") и жениха тебе хорошего", — пожелал бизнесмену актер.

За Собчак также вступился музыкант Сергей Шнуров. Он опубликовал в Instagram нецензурное стихотворение о "забомбивших джентельменах" Навального и Чичваркина, которые не пускают "бабу" в политику.

Чичваркин опубликовал обращение к Собчак 11 октября. По мнению бизнесмена, телеведущая собирается сыграть "договорной матч" с властью, в котором, по его выражению, он по ошибке тоже пытался участвовать, но в результате уехал из страны.

В сентябре газета "Ведомости" сообщила, что в администрации президента России размышляют о том, чтобы выставить женщину в качестве "спарринг-партнера главного кандидата в президенты". Идеальным кандидатом близкие к администрации источники называли Собчак. Позднее ряд СМИ, в том числе "Русская служба Би-би-си", сообщил, что она уже подыскивает руководителя предвыборного штаба. Сама Собчак напрямую не заявляла о президентских амбициях, однако в октябрьском интервью журналу Glamour эту информацию не опровергала.

Возможное выдвижение Собчак на выборах раскритиковал оппозиционер Алексей Навальный. Он заявил, что телеведущая решила участвовать в "омерзительной игре под названием "давайте притащим на выборы либеральное посмешище"", а также охарактеризовал ее праволиберальные взгляды как людоедские. В ответ Собчак назвала его лицемером и упрекнула в вождизме.