Количество погибших в теракте в петербургском метрополитене увеличилось до 15-ти человек. 12 апреля стало известно, что в клинике Военно-Медицинской академии скончался один из пострадавших

3 апреля в Санкт-Петербурге при взрыве самодельной бомбы между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" погибли 14 человек и более 50 пострадали. В теракте погиб и человек, перевозивший взрывное устройство. Пострадавшими в петербургском метро были признаны 102 человека. 50 человек пока остаются на лечении в больницах.

Следственный комитет РФ назвал исполнителем теракта 22-летнего Акбаржона Джалилова, террориста-смертника, выходца из Киргизии с российским паспортом. Последних шесть лет он проживал в Санкт-Петербурге.