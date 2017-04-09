В результате столкновения электрички и поезда дальнего следования на западе Москвы пострадали 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию центра экстренной медицинской помощи.

"16 человек обратились за медицинской помощью после ЧП со столкновением поезда и электрички на западе Москвы. Четверо пострадавших госпитализированы", — сообщили врачи.

Ранее стало известно, что столкновение поездов произошло после того, как электричка резко затормозила из-за перебегавшего пути человека. В результате аварии с рельсов сошли четыре вагона.

На 01.00 движение поездов на Белорусском направлении (официальное - Смоленское

направление) прекращено. Спасателям и железнодорожникам приходится

демонтировать контактную сеть.