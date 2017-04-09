"16 человек обратились за медицинской помощью после ЧП со столкновением поезда и электрички на западе Москвы. Четверо пострадавших госпитализированы", — сообщили врачи.
Ранее стало известно, что столкновение поездов произошло после того, как электричка резко затормозила из-за перебегавшего пути человека. В результате аварии с рельсов сошли четыре вагона.
На 01.00 движение поездов на Белорусском направлении (официальное - Смоленское
направление) прекращено. Спасателям и железнодорожникам приходится
демонтировать контактную сеть.