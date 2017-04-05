Что известно про террориста из метро: завербован на родине, работал в автосервисе

Следственный комитет России продолжает расследовать теракт в метро Санкт-Петербурга, в котором погибли 14 человек и десятки получили ранения. Выясняется все новая информация о главном подозреваемом — 22-летнем террористе-смертнике, выходце из Киргизии Акбаржоне Джалилове.

Взрыв в вагоне петербургского метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел днем 3 апреля. По последним данным, в результате происшествия погибли 14 человек, в том числе и сам предполагаемый террорист-смертник.

Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следствие считает, что Акбаржон Джалилов имеет отношение к обоим взрывным устройствам: его генетические следы были обнаружены на оставленной на станции "Площадь Восстания" сумке. В Генпрокуратуре РФ взрыв квалифицировали как теракт.

4 апреля Следственный комитет назвал Джалилова человеком, устроившим взрыв в метро Санкт-Петербурга.

Узбек, родился в Киргизии, но гражданин России

По данным МИД Киргизии, Акбаржон Джалилов родился в городе Ош 1 апреля 1995 года. Он этнический узбек, имел неполное среднее образование. Паспорта гражданина республики у него не было, поскольку в 2011 году, когда ему исполнилось 16, он получил гражданство России (в соответствии с поданным им заявлением и ходатайством отца — гражданина РФ).

Джалилов живет в Санкт-Петербурге больше шести лет, за это время сменил несколько паспортов. Известно, что он учился в колледже, а в последнее время помогал отцу в автосервисе.

Джалилова завербовали эмиссары исламистов

Джалилов был завербован эмиссарами исламистских организаций в феврале 2017 года, когда он выехал на родину — в Киргизию, сообщает источник "Интерфакса". О причастности мужчины к организациям радикального ислама ранее ничего известно не было. Однако, съездив на родину в феврале примерно на месяц, он стал другим человеком — замкнутым и неразговорчивым. "Правоохранительные органы предполагают, что Джалилов был завербован экстремистами", — добавил источник.

После возвращения в Петербург серьезных проблем с законом у него не было. Единственным проступком с его стороны стала неуплата штрафов за нарушение правил дорожного движения, за что его искали судебные приставы.

Дядя террориста не считает его религиозным фанатиком

Дядя подозреваемого Имаджон Джалилов утверждает, что его племянник не был религиозным фанатиком, сообщает ИА "24.kg". По его словам, Акбаржон Джалилов регулярно посещал мечеть, но не был замечен в приверженности экстремистским взглядам. На остальные вопросы журналистов мужчина отвечать отказался, объяснив, что "толком не общается со своей родней".

Имаджон Джалилов приходится братом отцу Акбаржона. У Акбаржона также есть младший брат Аброржон, 1999 года рождения, и взрослая сестра. Вся семья, кроме сестры, живет в городе Ош в Киргизии. По словам соседей, накануне сообщения о теракте в Петербурге родственники Акбаржона куда-то исчезли.

Сразу после теракта сообщалось, что родных подозреваемого забрали для допроса, позднее стало известно, что мать и отец Джалилова прибыли в Санкт-Петербург на опознание.

В питерской квартире террориста не нашли ничего подозрительного

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что установлено место жительства предполагаемого исполнителя теракта в Санкт-Петербурге Акбаржона Джалилова. По месту жительства Акбаржона в Петербурге на Гражданском проспекте прошли обыски, но следов взрывчатых веществ и возможных частей взрывных устройств найдено не было, сообщает РИА "Новости". В квартире нет и следов того, что мужчина занимался экстремистской деятельностью.

Собеседник агентства отметил, что по одной из версий, подозреваемого или снабдили устройством в день теракта, или есть отдельное помещение, где он и собирал бомбы.

Источник "Интерфакса" полагает, что поскольку в квартире не нашли взрывчатых устройств, "наводит на мысль, что у Джалилова были сообщники, которые снабдили его самодельным взрывным устройством".