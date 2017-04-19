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Выборы президента Франции традиционно проходят в два тура. Первый состоится 23 апреля. Два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, выйдут во второй тур, который пройдет 7 мая. Его победитель и станет президентом страны. Немецкое издание Deutsche Welle собрало факты о первой пятерке наиболее известных кандидатов.
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