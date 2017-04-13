Разведка Соединенных Штатов перехватила переговоры между сирийскими военными и экспертами по химическому оружию, в ходе которых обсуждалась подготовка атаки с применением газа зарина в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

США не знали о готовящейся атаке, отметил источник. Вашингтон перехватывает большой объем информации в таких странах, как Сирия и Ирак, однако материал часто не обрабатывается, если не происходит какое-либо конкретное событие, требующее от аналитиков поиска разведывательных материалов, отмечается в статье.

Как сообщили телеканалу американские официальные лица, "нет сомнений" в том, что президент Сирии Башар Асад несет ответственность за произошедшую химатаку в Хан-Шейхуне. В то же время США не обнаружили среди перехваченных ими данных информацию, которая бы свидетельствовала о том, что российские военные или представители разведки обсуждали химатаку, отмечает CNN. Источник телеканала предположил, что "русские более осторожны в своих коммуникациях, чтобы избежать перехвата".

Напомним, химическая атака в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб произошла 4 апреля. В результате погибли, по разным данным, от 70 до 100 человек, еще около 500 человек пострадали. США и их союзники обвинили в применении химоружия вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. В Дамаске обвинения опровергли. В Минобороны РФ заявили, что сирийские ВВС нанесли удар по складам, где хранили химоружие террористы.

В ответ на химатаку в ночь на 7 апреля ВВС США нанесли ракетный удар по сирийской правительственной авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Союзники США по НАТО поддержали действия Вашингтона. В Москве назвали атаку "актом агрессии".

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари накануне на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что сирийские власти попросили главу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направить "беспристрастную и профессиональную" миссию в Хан-Шейхун и на авиабазу Шайрат, чтобы установить, что именно произошло. Как сообщает ТАСС, Джаафари заявил, что соответствующее письмо Дамаск направил директору организации Ахмету Узюмджю.

11 апреля страны G7 выразили полную поддержку расследованию по линии ОЗХО химической атаки 4 апреля в Хан-Шейхуне и призвали Дамаск оказать содействие процессу.

В среду Россия, воспользовавшись правом вето, заблокировала в СБ ООН проект резолюции по расследованию фактов химатаки в Идлибе, представленный накануне тремя западными странами — Великобританией, США и Францией. Всего документ поддержали 10 членов Совбеза. Помимо России против принятия резолюции проголосовала и Боливия. Постоянные представители Китая, Эфиопии и Казахстана воздержались.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков пояснил, что проект резолюции, против которого проголосовала Россия, обвинял сирийские власти в проведении химической атаки против мирных жителей еще до проведения расследования. Россия последовательно выражала категорическое несогласие с ошибочной концепцией документа, отметил Сафронков.