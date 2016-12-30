Как сообщает телеканал, школа, в которой обучались дети представителей дипломатических ведомств США, Великобритании и Канады, была закрыта по распоряжению российского правительства. Кроме того, иностранным дипломатам запретили посещать дом отдыха в Серебряном Бору, добавил источник.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что санкциям США против России будет дан адекватный ответ, передает РИА "Новости". "Пока я не могу сказать, какой будет ответ. Хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности. Разумеется будет дан адекватный ответ. Ответ этот будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент Российской Федерации", — отметил пресс-секретарь.

Он также подчеркнул, что официальная Москва выражает сожаление в связи с подобным развитием событий в отношениях с Вашингтоном.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала администрацию президента США Барака Обамы "внешнеполитическими неудачниками". Об этом она написала в facebook.

"Мы говорили об этом несколько лет подряд: люди, обитавшие 8 лет в Белом доме, — это не Администрация, это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких. Сегодня Обама признался в этом официально", — сообщила Захарова.

По ее словам, Обама не смог вписать в историю президентства никаких достижений на международной арене и под конец президентского срока поставил "вместо элегантной точки жирную кляксу".

Кроме того, Захарова высказала слова солидарности в адрес госсекретаря США Джона Керри. Она отметила, что при действующей администрации Обамы только он пытался быть профессионалом и сохранять человеческое достоинство.