Как утверждает телеканал, это "первое в ВМС США и фактически первое в мире активное лазерное оружие".

"Мы не беспокоимся о ветре, мы не беспокоимся о дальности, мы ни о чем не беспокоимся. Мы можем поражать цели со скоростью света", — заявил лейтенант Кейл Хьюз.

Отмечается, что скорость LaWS в 50 тысяч раз превышает скорость межконтинентальной баллистической ракеты. В качестве цели для испытания лазерного оружия ВМС США использовали беспилотник. В результате беспилотник с горящим крылом упал в море.