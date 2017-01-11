CNN утверждает, что двухстраничный синопсис не был включен даже в секретную версию доклада из-за характера содержащейся в нем информации. С этим приложением, по данным телеканала, помимо руководства спецслужб, были ознакомлены лишь уходящий президент Барак Обама, избранный президент Дональд Трамп и восемь конгрессменов.

Канал отмечает, что все источники предоставили информацию, которая легла в основу публикации, на условиях анонимности и не под запись. Тем не менее, в заметке приводится множество косвенной информации, которая делает предположения канала более весомыми: например, есть данные об источниках финансирования доклада, который стал основой для секретного синопсиса, а также о его непосредственном составителе.

CNN утверждает, что информация была получена от бывшего сотрудника британской разведки MI6, которого американские спецслужбы считают надежным источником. Он работал в России в 90-х годах и получил данные для доклада от неких российских источников. В настоящее время бывший британский разведчик возглавляет частную компанию, специализирующуюся на сборе данных. Первоначально ее работу по этому делу финансировали соперники Трампа по предвыборной гонке, а затем — доноры, спонсировавшие кампанию Хиллари Клинтон.

Источники CNN сообщили, что одним из доводов за включение этой информации в брифинги для Трампа, которые проводили руководители четырех спецслужб США — Нацразведки, ФБР, ЦРУ и АНБ — была необходимость указать на то, что русские хакеры получили данные, компрометирующие обоих кандидатов, но разгласили лишь те, что вредили Хиллари Клинтон.

Телеканал утверждает, что журналистам удалось ознакомиться с 35 страницами рапортов, которые легли в основу двухстраничной выжимки, представленной президентам. Никаких деталей о содержащихся в них подозрениях и обвинениях не приводится. При этом, как заявлено в публикации, в документах упоминается о продолжительном обмене информацией между представителями Трампа и посредниками со стороны "российского правительства" во время предвыборной кампании.

В публикации CNN упоминается, что некоторые из упомянутых обвинений были озвучены за неделю до выборов американским журналом Mother Jones, который называет себя независимым некоммерческим источником информации и аналитики. В начале ноября издание утверждало, что ФСБ скомпрометировала Дональда Трампа во время его последнего визита в Москву. В Кремле тогда не стали комментировать эти слухи по существу. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил: "Я о таких изданиях слыхом не слыхивал, а уж тем более комментировать не собираюсь". (Цитата по РИА "Новости".)

Издание Buzzfeed позднее опубликовало полное досье, которое легло в основу публикации CNN. Со скепсисом Buzzfeed отмечает, что составлено оно "человеком, который называет себя бывшим сотрудником британских спецслужб" и содержит множество "непроверенной, неподтвержденной и потенциально непроверяемой информации".

Buzzfeed обращает внимание, что ряд утверждений из досье при этом легко опровергаются, а само оно содержит явные ошибки. Например, во всех записях компанию Alfa Group называют "Alpha Group". Также упоминается о том, что подмосковный поселок Барвиха якобы закрыт и селиться там могут только люди, близкие к высшему руководству России.

Отметим, что изобилующее скандальными деталями досье опубликовано в день первой большой пресс-конференции Трампа в ранге избранного президента.

Трамп в кратком комментарии капслоком в своем Twitter назвал публикацию фейковых новостей "политической охотой на ведьм".